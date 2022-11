Neosperience | processi | persone e valore nelle organizzazioni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 novembre 2022) Inauguriamo una nuova rubrica in collaborazione con BergamoNews. Per chiarire con quali obiettivi ci approcciamo a questa opportunità e a questo impegno, partiamo dal titolo che abbiamo dato a questo spazio: “Tecnologie Empatiche”. Nel cuore dell’aziendasue varie sedi italiane così come nella sua identità più “digitale”, batte forte un concetto chiave che è – appunto – quello dell’empatia. Una parola che, a dispetto della percezione di alcuni che la ritengono incompatibile con il business, è per noi la principale chiave del successo in termini di efficacia, efficienza e, più in generale, crescita di oggi e di domani. È proprio infondendo empatia nella tecnologia che stiamo costruendo un nuovo senso alla rivoluzione in atto, alla digital transformation che negli ultimi anni sta letteralmente rivoluzionando il mondo che ci ...