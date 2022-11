Medici non potranno sconsigliare uso dei vaccini

Dopodiché idi Medicina Generalemassimalisti chehanno l'obbligo delle 20 ore presso il proprio studio, compensano il gap di orario con attività distrettuali. Da segnalare quindi che ...... che metta al centro la professionalita' dei camici bianchi ed il rapporto col paziente ma faccia anche tesoro della lezione della pandemia, a partire dal ruolo dei vaccini: ipotranno ...In un momento storico in cui il mondo della Pediatria a livello ospedaliero attraversa un momento di grande disagio per il numero estremamente esiguo degli operatori del settore, con grandi ...Non ha riconosciuto la figlia dopo averla soccorsa. La tragica storia arriva dal Canada, dalla città di Airdrie (Alberta). Il 15 novembre una chiamata al pronto soccorso locale ...