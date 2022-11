“Il Trap comprò una collana di perle grazie a Totti” | l’aneddoto dell’ex dirigente Figc Valentini a TPI

RomaNews

E Lazza, rappresentante di punta della generazione, con 17 settimane al numero 1 della classifica ufficiale degli album con "Sirio" si è piazzato dietro al record assoluto di "Vivere o niente" ...The Parisian DJ managed not to fall into theof trends, but to know how to decline his sound towards new forms and projects. An ability that has allowed him to always remain at the top of the ... Nazionale, Antonello Valentini: “Quella volta che il Trap comprò una collana di perle grazie a Totti ...