Il caso coop - migranti Soumahoro si autosospende ' Ma sono innocente' - Cronaca - quotidiano net

Il deputato dei Verdi - SI Aboubakar Soumahoro, 42 anni, da giorni al centro di polemiche per legestite da moglie e suocera" Il cardinale sarà in ognipronto a chiarire , con la forza della verità e con il consueto ...falsificate Durante l'udienza si è parlato anche dei documenti di trasporto del pane dellaSpes ...Persino gli stivali con cui si era presentato il primo giorno in Parlamento, ha dovuto restituire. Non erano i suoi, ma di un bracciante che ha chiesto, gentilmente, ma indietro, il "maltolto". Una tr ...E’ stata messa la toppa. Per non cacciare Aboubakar Soumahoro, e cercare in un mare d’imbarazzo e di vergogne di salvare al faccia all’alleanza rosso-verde e di non venire ...