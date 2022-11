Galles-Iran 0-2 | Page | “Prestazione inaccettabile | mi assumo le responsabilità”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “La nostra, anche prima del cartellino rosso ricevuto, è. Speravamo che oggi tutto si risolvesse ma non siamo riusciti a raggiungere i livelli e gli standard delle ultime partite. Uno o due errori si possono accettare ma quando ci sono così tanti ‘momenti no’ il risultato può essere uno solo”. Lo ha detto il ct del, Rob, dopo la bruttissima sconfitta contro l’: “Misempre le mie, questa è la mia squadra. L’espulsione non ci ha certo aiutato ma a quel punto avevamo cinque attaccanti in campo e non potevamo avere un assetto difensivo. Contro l’Inghilterra sarà un derby e una grande partita. Saremo pronti”. SportFace.

La nazionale di calcio dell'ha sconfitto per due reti a zero ilnella seconda partita del girone del Gruppo B ai Mondiali Fifa 2022 in corso in Qatar. I giocatori dell'erano reduci dalla pesante sconfitta per 6 ...Carlos Queiroz, commissario tecnico dell', ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il: le dichiarazioni Carlos Queiroz ha parlato dopo il 2 - 0 dell'sula Qatar 2022. Le dichiarazioni in conferenza. LE PAROLE - "Oggi abbiamo giocato con un carattere straordinario, uniti e coesi. Dopo la prima partita siamo riusciti a rimetterci in ...L'allenatore, commento tecnico della Rai, esulta al gol della nazionale iraniana, a cui è molto legato. E i social impazziscono ...Galles Iran: dove vederla in tv e streaming. Galles Iran andrà in scena alle 11.00 ora italiana all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. La partita potrà essere vista in tv su Rai 2, e in streaming att ...