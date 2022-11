Da paziente a stalker di uno psicologo | nei guai 74enne

Canale Dieci

Ossessionata dal suo psicologo, tanto da diventare unasommergendo il professionista di messaggi in cui chiedeva incontri e prestazioni sessuali e ...una normale relazione psicologo -...Il rifiuto, però, ha fatto infuriare lache ha iniziato a tempestarlo di messaggi. La donna si sarebbe rivolta anche ad un investigatore privato per scoprire dettagli intimi sulla vita del ... Roma, stalker 53enne si apposta sotto casa della sua ex: arrestato Da paziente a stalker di uno psicologo. Nei guai una donna di 74 anni, ossessionata dal suo medico al quale chiedeva rapporti sessuali minacciandolo di denunciarlo all’ordine degli psicologi per condo ...La donna, dovrà affrontare un processo per atti persecutori andati avanti dal 2016 al 2018. Inutili i tentativi del professionista per spingerla a rivolgersi a un altro studio medico per continuare la ...