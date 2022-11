Controlli in insediamenti rom | denunciati perché non mandavano i figli minori a scuola

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –straordinari dei Carabinieri nei duerom di via Santa Maria a Cubito e in via Ex alleati, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: i militari della locale compagnia, insieme a quelli del reggimento Campania, della stazione forestale di Pozzuoli e agli agenti della polizia municipale, hanno identificato 50 persone. Nove sono quelle denunciate per inosservanza dell’istruzione elementare dei. Nonostante l’obbligo, nessuno dei loro bambini aveva frequentato i banchi di. Sei persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per abusivismo edilizio e una per cambio di destinazione d’uso di un terreno. Un 59enne di Giugliano avrebbe fittato il suo terreno agricolo adiacente ad uno degli ...

Blitz nel campo Rom di Giugliano , denunce e sanzioni.straordinari dei Carabinieri nei duerom di Via Santa Maria a Cubito e in Via Ex alleati. Blitz nel campo Rom di Giugliano I militari della compagnia di Giugliano in Campania, ...straordinari dei Carabinieri nei duerom di Via Santa Maria a Cubito e in Via Ex alleati. I militari della compagnia di Giugliano, insieme a quelli del reggimento campania, ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-36f3f7d-8e55-7c8c-3d5a-9bce8ba1e3c ...Blitz nel campo Rom di Giugliano, denunce e sanzioni. Controlli straordinari dei Carabinieri nei due insediamenti rom di Via Santa Maria a Cubito e in Via Ex alleati. Blitz nel campo Rom di Giugliano ...