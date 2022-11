Caivano | bunker per sfuggire agli arresti e nascondere armi e droga

(Di venerdì 25 novembre 2022) Erano stati costruiti per accogliere latitanti, per viverci settimane ealle manette, per rimanere in città e continuare a controllare gli affari illeciti. Ma anche pere grossi quantitativi di. Quattrosono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri, con l’ausilio dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, durante una serie di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

scoperti per sfuggire alle catture e nascondere armi e droga. Blitz dei Carabinieri nel parco Verde e nel Bronx. 4 'rifugi' sequestrati.sotterranei per droga e ...E anche per nascondere armi e droga: quattrosono stati scoperti e sequestrati dai ... durante una serie di perquisizioni eseguite nel rione Parco Verde e nel cosiddetto Bronx di, in ...CAIVANO: Bunker per sfuggire alle catture e nascondere armi e droga. Blitz dei Carabinieri nel parco Verde e nel Bronx. 4 “rifugi” sequestrati Bunker in costruzione come quelli dell’entroterra calabre ...NAPOLI (ITALPRESS) - Bunker in costruzione come quelli dell'entroterra calabrese. Rifugi studiati per viverci settimane e sfuggire alle manette, per rimane ...