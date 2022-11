Antonella Fiordelisi | nuovo scontro con Edoardo Donnamaria | “Che brutta | quella ridicola!”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Fin dall’ingresso di Micol Incorvaia nella casa del GF Vip, tra la sorella di Clizia enon sono mancati gli scontri. A non andare giù all’influencer campana è il fatto che Micol ed, suo attuale fidanzato, hanno avuto una breve parentesi romantica. Come dimostrato nelle scorse settimane, trae il L'articolo

... dicendosi convinto che abbia approfittato del primo passo falso della venezuelana per chiudere la storia: Il gieffino che nella casa di Cinecittà si è innamorato di, inoltre si ...Quest'ultima, che non riesce proprio a darsi pace per la scelta presa dall'ex di Belen Rodriguez, ha cercato un confronto con Edoardo Donnamaria e, che hanno cercato di capire ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...Tensione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: la causa è ancora Micol Incorvaia Da quando Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ...