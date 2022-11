Afghanistan | report choc della BBC | sonniferi ai bambini | vendita di organi e di bambine

Sky Tg24

Sonniferi ai figli che non hanno cibo per aiutarli a dormire, reni e bambine vendute per sfamare la famiglia. Queste sono le storie che la Bbc racconta in unda Herat. Intanto l', con il secondo inverno sotto i talebani, precipita verso quello che l'Onu definisce una 'catastrofe' umanitaria. 'I nostri bambini piangono, non dormono. Non ...Kyiv costruisce un muro con la Bielorussia La nostra guerra per la libertà 'No One asked me why I left' è il titolo che Human Rights Watch ha dato al suo ultimo, che denuncia ... Afghanistan, report Bbc: droga ai bambini e vendita di organi per sfamare la famiglia Kabul: A 16-year-old child committed suicide by hanging himself in Kandahar police district 4 of Afghanistan, media reports said on Friday.Supreme leader Hibatullah Akhundzada ordered judges this month to fully enforce aspects of Islamic law that include public executions, stonings and floggings, and the amputation of limbs for thieves ...