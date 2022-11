Vaticano | Becciu registra di nascosto Papa sofferente | ecco l’audio choc

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – (di Silvia Mancinelli) Cinque minuti e trentasette secondi di conversazione. Tanto dura la telefonata del 24 luglio 2021 conFrancesco che il cardinale Angeloavrebbeto all’insaputa del pontefice. La trascrizione integrale dellazione della telefonata – avvenuta solo dieci giorni dopo le dimissioni di Bergoglio dall’ospedale dove aveva subito una complessa operazione – è contenuta in un’informativa della Guardia di Finanza di Oristano, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Lazione – un file generato alle 14.25.555 del 24/07/2021 da un dispositivo geolocalizzato in piazza del Sant’Uffizio – è stata rintracciata dalla Gdf, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Sassari sulla Caritas di Ozieri, su due telefoni e un tablet appartenenti a una ...

... nell'ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso ini risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri, guidata dal fratello di, Antonino.cioè dire 'ecco, ho autorizzato il Monsignorequando era Sostituto a fare queste operazioni' a me basterebbe quello Papa: Mi scriva tutto questo mi fa il favore perché. Cardinale: Eh. Vaticano, caso Sloane avenue: in aula monsignor Perlasca, il grande accusatore di Becciu ROMA 24 NOV. - Becciu indagato in vaticano per associazione a delinquere. Parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato In un filone d'indagine aperto dal promotore di ...nell'ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri guidata da Antonino Becciu, fratello del cardinale.