Ultime Notizie – Elezioni Lazio | D’Amato | “Voglio vincere | lo dobbiamo al nostro popolo”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Ioperché loale alla nostra comunità politica. Ringrazio il Pd di Roma. Questo sarà uno dei primi appuntamenti e questa sarà la sede del comitato elettorale. Leregionali sono il primo appuntamento dopo la sconfitta dellenazionali e devono rappresentare una rivincita delle forze del centrosinistra e progressiste”. Così Alessio, candidato del Pd alla presidenza della Regione, aprendo la sua campagna elettorale in via di Portonaccio a Roma quando mancano 80 giorni alle. Insieme ail sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. A Kiev il 70% case senza luce, manca del tutto riscaldamento Il ciclo di rialzi dei tassi di interesse non è ancora terminato. Dai verbali dell'ultima riunione della Banca centrale europea emerge che ...Un tunisino di 31 anni è stato arrestato dalla polizia nell'ambito di un servizio contro lo spaccio di stupefacenti. Nella mattinata di ...