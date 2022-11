Spider-Man | Across the Spider-Verse | svelata la storyline di Spider-Gwen?

Il Flash Thompson interpretato da Tony Revolori è comparso per l'ultima volta sul grande schermo in: No Way Home . Ma lo rivedremo in futuro in altri progetti dell'universo dell'Uomo Ragno LEGGI -: No Way Home, Alfred Molina parla dei "guai" passati per aver rivelato la ...La star di Bridgerton Phebe Dynevor e Andrew Garfield, The Amazing, sono una coppia Ecco le voci che circolano sul loro ...I produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno anticipato la possibile nascita di una storia d'amore tra Miles e Gwen ...Joe Jonas ha rivelato di aver perso per un soffio il ruolo da protagonista in The Amazing Spider-Man finito poi ad Andrew Garfield ...