Pnrr | Letta | ' coi sindaci per rilancio | governo tiene tema da parte' **

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Il lavoro deiè fondamentale, il loro lavoro sul territorio è quanto di più importante ci sia e noi saremo con loro in questa fase di discussione della legge di bilancio per dare tutte le risposte necessarie in particolare sul Pnrr,che in questo periodo viene tenuto daldae che invece noi vogliamo rilanciare". Così Enricoaprendo la Direzione Pd e salutando l'assemblea Anci.

dell'Italia del 2022, mentre si è avviata la realizzazione delle opere del Pnrr e la mancanza di ... Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci, in corso a Bergamo.