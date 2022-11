PERUGIA-GENOA | ARBITRA AURELIANO | AL VAR NASCA DI BARI

Leggi su seriea24

(Di giovedì 24 novembre 2022), 23 novembre 2022 – Sarà il signor Gianlucadella sezione di Bologna a dirigere, gara valida per la 14^ giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 27 novembre 2022 alle ore 15 allo stadio “Curi”. A coadiuvarlo gli assistenti Filippo Meli di Parma e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. Al VAR Luigidi, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata. 16 precedente con lui (5 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte). Quest’anno 4 gare in Serie A, 2 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia. In tutto 28 direzioni in Serie A e 131 in Serie B. Fonte articolo e foto: www.accalcio.com...