Agenzia askanews

"Laautonomia che ciascuna Regione potrà chiedere avrà come unico obiettivo quello di non ... Così la presidente del Consiglio, Giorgia, in collegamento con la XXXIX Assemblea Nazionale ...Ministro che di fatto ha invitato ad esercitare il diritto di critica ma coneleganza . Crosetto difendedopo il 'pescivendola' Il cofondatore di Fratelli d'Italia ha detto la sua ed ... Meloni: maggiore autonomia a Regioni senza creare disparità Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all ... Nei primi incontri con le amministrazioni è emersa la necessità di maggiore coordinamento, ...La premier all'assemblea dei sindaci: ll Pnrr assegna assegna 40 miliardi di euro ai Comuni per pregetti di rigenerazione urbana, scuole, ...