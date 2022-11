Manovra | Ass Famiglie Numerose | “Segnali positivi in tema di politica familiare”

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “indi politiche familiari arrivano dallache il governo intende portare all’approvazione del Parlamento”. Così Anfn, l’associazione che riunisce e dà voce allein Italia commenta ladi bilancio presentata da Palazzo Chigi. “Gli interventi annunciati, e la ratio che sta dietro di essi, – continua la nota – rivelano come lastia prendendo coscienza, con grave ritardo, del fenomeno della denatalità e di quali sono gli effetti che già adesso sta producendo su economia e welfare. Ci auguriamo che a questiseguano, al più presto, riforme strutturali per far fronte a questa che è l’emergenza delle emergenze”. La coppia presidente delle ...

