LIVE Perugia-Modena | Superlega volley in DIRETTA | la capolista vuole continuare la sua corsa

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Ilha cominciato benissimo la stagione: otto vittorie su otto in campionato e solo vittorie anche tra Supercoppa e Champions League. 20.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, recupero della quinta giornata delladi2022-2023. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, big match valido per il recupero della quinta giornata delladimaschile 2022-2023. Ilha cominciato la stagione in maniera straordinaria: otto vittorie su otto in campionato, il ...