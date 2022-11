Gustavo Alfaro | il ct che ha fatto rinascere l’Ecuador e ha scritto un libro su come lo ha portato ai Mondiali

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nel 2006seguiva il Mondiale tedescoanalista per un’emittente colombiana. All’epoca allenatore di modesto successo, fresco di licenziamento dal San Lorenzo, una volta sbarcato sul suolo tedesco decise di fare una promessa a sé stesso: un giorno sarebbe andato al Mondiale da allenatore, non da commentatore. Poco importava se la sua carriera da tecnico, iniziata oramai 14 anni prima, non era decollata, rimanendo in linea con la sua esperienza da calciatore, spesa in buona parte nella seconda serie argentina. Una promessa è sempre una promessa. Questo può sembrare l’incipit di una zuccherosa storia da fiction del sabato sera, nella quale un personaggio senza apparenti qualità raggiunge il successo grazie alla fede incrollabile nei propri sogni. Anche il titolo sarebbe già pronto: Cacciatori di un’Utopia Impossibile. ...

'Siamo nella posizione in cui abbiamo tutto da guadagnare e niente da perdere. E quello che mi ha fatto vedere la squadra mi dà fiducia'. Il ct dell'Ecuador, interviene così in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olanda. 'Loro sono una squadra con individualità in grado di risolvere la partita, lo si è visto col Senegal, ci ... Ángel Mena, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, Romario Ibarra, Ayrton Preciado Attaccanti: Énner Valencia, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez Commissario Tecnico: Gustavo Alfaro, il ct che ha fatto rinascere l'Ecuador e ha scritto un libro su come lo ha portato ai… 'Enner Valencia Fosse per lui giocherebbe, vedremo dopo la rifinitura' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - 'Siamo nella posizione in cui abbiamo tutto ...