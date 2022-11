Tiscali Notizie

Come ha spiegato Linda Laura, direttrice centrale dell'Istat, iattraversano senza differenze ceti sociali, età, condizioni e si muovono all'interno di una comunità:"Nell'84% ...... "Le donne sono sole di fronte alla violenza, per questo non denunciano e non ne parlano - commenta Linda Laura, direttrice Istat - Bisogna accompagnarle nel percorso di libertà e di ... Femminicidi, Sabbadini (Istat) recita dati di una piaga sistemica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La relazione sulla violenza di genere presentata oggi in Senato. Il 63% delle donne uccise non aveva parlato con nessuno degli abusi. Meloni: ...