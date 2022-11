Dietrofront dalla FIFA? La decisione su chi porta colori arcobaleno

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cambio di rotta da parte dellasuial mondiale, in seguito ad accese polemiche da parte dei media di tutto il mondo. Le rivelazioni giungono dall’Indipendent, in merito al simbolo del sostegno alla comunità LGBTQ+ in Qatar. Il paese che ospita la kermesse, stando a quanto si legge, avrebbe ceduto alle pressioni della massima autorità del calcio. Il governo qatariota quindi, avrebbe riferito allache chiunque abbia simboli o porti i, non verrà più fermato dal personale di sicurezza degli stadi. Qatar Doha Germania Cambio di rotta ai mondiali Dopo il gesto molto ripreso sui social della Germania, che ha mandato un chiaro messaggio politico prima della sua gara, forse sul versante politico qualcosa cambierà presto. Questa ...