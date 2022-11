Cellulari in classe addio | il Ministro ha deciso di vietarli

(Di giovedì 24 novembre 2022) Brutte novità per gli studenti, ildecide di vietare iin. Giuseppe Valditara sembra avere le idee chiare, il ,dell’istruzione e del Merito ha annunciato l’intenzione di eliminare idalle aule scolastiche, al bando inelle ore di lezione è questa l’idea che è emersa durante un’intervista rilasciata a L'articolo proviene da Leggilo.org.

...dalle classi nelle ore di lezione". Lo annuncia il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. La proposta va nella direzione di garantire a studenti e docenti un tempo di studio in...La proposta , ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, nasce dalla necessità di garantire a studenti e un docenti un tempo di studio insenza distrazioni. Valditara ha ribadito ...Il ministro Valditara non coglie che educare a un uso intelligente dello smartphone e della tecnologia digitale è complicato perché non abbiamo ...“ Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione ”. Questo quanto detto da Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervistato da Monica Setta nel programma Il confronto su Rai ...