“Ballando con le stelle” | Anastasia Kuzmina svela | “Lorenzo Biagiarelli sta male”

...e cantando, diventeranno protagonisti anche sulle piattaforme social. Gli ospiti ritroveranno la casa di Babbo Nataleil caminetto e la poltrona, gli spettacoli dei burattini, il ...I Mondiali in Qatar continuano a creare non pochi problemi al pubblico di Rai1 e adesso anchele Stelle dovrà fare i contigli ultimi cambiamenti di programmazione. La trasmissione ballerina di Milly Carlucci è quasi agli sgoccioli ma, ormai in dirittura di arrivo, dovrà un po'...Ballando con le Stelle slitta alle 22.00 e cambia giorno di messa in onda, programmazione ballerina per il gran finale ...Si torna a parlare di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli eliminato da Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il… Leggi ...