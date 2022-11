Alle origini del drifting | il Giappone di DK

(Di giovedì 24 novembre 2022) Anche in Italia sta prendendo sempre più piede una disciplina… per indisciplinati. Si chiama, vuole dire “andare alla deriva”, e nasce dcorse clandestinesi negli anni ‘90. Un bel mix di contrasti e quasi un ossimoro, pensando al formalismo nipponico contro il noto ‘estro’ italiano. E proprio questo dà ancora più sapore alla (in)disciplina importata nel nostro paese. Un’altra caratteristica delconsiste nell’aver mosso i primi passi sui tracciati di montagna. Sempre dal Sol levante è arrivata la terminologia “Touge” (pronunciato “to-ford”) – che significa strada tortuosa di montagna – con cui sono state battezzate le corse e i piloti che vi partecipavano. Un termine che definisce ancora oggi le gare diin salita in montagna. Il Re del Drift Promotore principale ...

Goal.com

Una nota di merito va fattaambientazioni, spesso semplici ma allo stesso tempo ricche di ... Ma la questione haanche più dirette, sempre legate al franchise di Guerre Stellari. Nello ...... con i quali il Direttore è stato a contatto diretto per tutti questi anni graziesue ... LEDEL SUO AMORE PER IL TENNIS: DALLE PRIME ESPERIENZE AL CIRCOLO TENNIS 'LE CASCINE', PASSANDO PER ... Dai goal col Loreto in Promozione al Bari e i Mondiali: alle origini di Cheddira In archeologia tutto è in movimento, niente è sicuro per sempre, perchè le continue ricerche archeologiche possono cambiare i dati fino a quel momento sicuri. E' quanto dimostra la presentazione avven ...La mostra mercato organizzata da Confartigianato tiene banco da venerdì 25 a domenica 27. Tante le iniziative, dalla fanfara dei bersaglieri alla ...