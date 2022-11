Al nono Mondiale di fila la Corea del sud non dimentica gli “eroi” perdenti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nove Mondiali consecutivi sono una striscia della quale si può fregiare ben poche Nazionali. Una di queste è ladel Sud. Non è una sorpresa, la squadra di Seul è una presenza costante dal 1986 ma per un cortocircuito geopolitico è la prima partecipazione in assoluto, quella del 1954, ad aver scritto la storia del calciono. Parliamo della Coppa del mondo in Svizzera: l’esordioè la cronaca di un’impresa che ancora oggi unisce mito e storia, calcio e logistica, orgoglio nazionale e riscatto sociale. Un racconto che inizia con l’arrivo del calcio ingrazie a una nave da guerra britannica, l'Hms Flying Fish, che si trovava nel porto dell'odierna Incheon. Gli impazienti marinai britannici decisero, per passare il tempo, di prendere a calci un pallone ma, infastiditi dagli spazi ristretti del ...

