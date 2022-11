AEW | Ex campione pronto a tornare ma Tony Khan non ha nessun piano per lui

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 novembre 2022) Fightful Select riporta che Scorpio Sky sarebbe stato autorizzato asul ring AEW e sarebbegià da un bel po’ di tempo, tuttavia non ha fatto alcuna apparizione da quando ha ottenuto il benestare dei medici. Il suo mancato utilizzo in TV è dovuto al fatto che, secondo quanto riferito, la società non ha piani creativi specifici che lo coinvolgano per il momento, nonostante la AEW abbia girato dei contenuti con Sky la scorsa estate. Pluri-in AEW Scorpio Sky è stato fuori gioco per un infortunio al ginocchio per oltre quattro mesi, l’ultima volta ha lottato nell’edizione del 6 luglio 2022 di “AEW Dynamite”. Il suo ultimo incontro lo ha visto perdere il TNT Championship contro Wardlow in una Street Fight dopo aver detenuto il titolo per 70 giorni. Questo è stato il suo secondo regno con il TNT ...