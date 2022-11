WWE | Ufficializzata la prossima difesa titolata di Bron Breakker in vista di NXT Deadline

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di NXT è stataladi, il campione massimo di NXT metterà in palio la sua cintura in quel di NXT. Per quanto riguarda lo sfidante, si tratta di un ex campione del main roster che negli ultimi mesi è tornato nuovamente protagonista in quel di NXT. Apollo Crews ossessionato dall’NXT Championship Il prossimo sfidante disarà Apollo Crews, l’ex campione Intercontinentale e degli Stati Uniti ha ottenuto la title shot in virtù della sua vittoria di settimana scorsa contro JD McDonagh. Nell’ultimo episodio di NXT abbiamo assistito ad una vignetta dedicata proprio ad Apollo Crews, quest’ultimo ha raccontato dell’importanza ...