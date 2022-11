Uomini e donne | registrazione 22 novembre | lite tra Pinuccia e Tina | la dama cade a terra “svenuta” | Maria nel panico

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata di. Grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa è accaduto in studio e possiamo dirvi che non sono mancati colpi di scena davvero clamorosi sia per il trono classico che over.ha litigato pesantemente conmentre Ida è tornata ma in dolce compagnia. L'articolo proviene da KontroKultura.