Scivolone del telecronista Rai Alberto Rimedio | ' Stasera in questa partita ci sono tante razze' Poi le scuse

Brutto scivolone del telecronista della Rai, Alberto Rimedio, nel corso della telecronaca di stasera. Prima che iniziasse la sfida tra Belgio e Canada, valida per il Gruppo F dei Mondiali 2022, riferendosi alla quaterna arbitrale guidata dallo zambiano Janny Sikazwe, ha detto: "Ci sono davvero tante razze per gli arbitri che sono impegnati in questa partita". La frase infelice ha scatenato un'accesa polemica.