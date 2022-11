Sangiuliano nomina Alessandro Giuli presidente Fondazione MAXXI

Il ministro della Cultura Gennaroha nominato Alessandro Giuli presidente della Fondazione MAXXI, Museo Nazionale delle ... Ladel nuovo presidente Giuli decorrerà dal 12 dicembre. .Il ministro- riferisce una nota - ringrazia Giovanna Melandri, il cui mandato è scaduto il 1° novembre scorso, per il lavoro svolto. Ladel nuovo presidente Giuli decorrerà dal ...Roma, 23 nov. (askanews) - Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha nominato Alessandro Giuli presidente della Fondazione MAXXI - ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...