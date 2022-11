Morti sospette | milioni truffati La mafia e gli affari d' oro sugli allevamenti in Abruzzo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) I fondi europei destinati agli allevatori sono il nuovo business delle mafie che hanno intascato in questi anni centinaia didi euro. Una vasca di soldi che avrebbero dovuto servire a risollevare l’economia montana mentre invece l’hanno distrutta. Tra le regioni più colpite da questo fenomeno c’è l’. Inla “dei pascoli” ha messo in ginocchio gli allevatori. Il sistema creato dalla organizzazioni criminali per accaparrarsi la terra svenduta nelle aste dai comuni ha fatto guadagnaredi euro di fondi europei alle mafie, grazie alla costituzione di società fittizie. Aziende agricole fantasma che spesso sui pascoli non allevano ne producono assolutamente nulla, o nel migliore dei casi ci raccontano gli allevatori spostano da una parte all’altra il bestiame (sempre lo ...

Panorama

