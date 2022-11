Laura Macahan ha lasciato i riflettori ed è scomparsa – aspettate di vedere com’è oggi | 41 anni dopo

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nei tempi passati non tutto era meglio di ora, ma se parliamo di musica, film e serie TV, allora sì, le cose erano migliori. Attorno a loro c’era un’aura diversa, c’erano grandi attori e soprattutto c’erano storie che ci facevano amare una serie e ce la facevano seguire annoanno. Non ne avremo mai abbastanza di programmi come “Bonanza” e “Alla conquista del west”. Nonostante siano passati moltidalla fine della serie, i personaggi sono molto amati ancora. Kathryn Holcomb ha ottenuto il ruolo die noi abbiamo indagato sula vita della star dell’amata serie TV. Tre stagioni e 25 episodi. È tutto ciò che è servito a far sì che la serie “Alla conquista del west” diventasse un cult. Negli...