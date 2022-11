Prepariamoci ad un' escalation | la previsione di Scholz che incombe su Kiev e l' Europa

Open

Secondo il cancelliere tedesco Olaf Scholz 'alla luce degli sviluppi della guerra e dei crescenti fallimenti della Russia, dobbiamo essere pronti a un'' Ursula von del Leyen: 'Stiamo programmando 18 miliardi di euro per il 2023 all'Ucraina, con finanziamenti erogati per riparazioni urgenti e ripristino rapido che portano a una ......07 Scholz,ad un'in Ucraina 15:16 Kiev, almeno 10 esplosioni a Kherson, un morto 14:49 Missile russo in Polonia, licenziato reporter Ap 14:39 Gazprom: accusa Ucraina di furto ... L'allarme di Scholz (e del governo di Kiev): «Prepariamoci a un'escalation in Ucraina»