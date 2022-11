No! La foto della lattina di birra camuffata da Coca Cola non è stata scattata durante la Coppa del Mondo in Qatar

(Di martedì 22 novembre 2022) Ladeldi calcio 2022 si svolge in, dove le autorità si sono espressamente dichiarate contrarie al consumo di alcolicile partite a tal punto da vietarne la vendita negli stadi, provocando le contestazioni degli sponsorFIFA. Secondo alcunediffuse online, i tifosi inglesi avrebbero camuffato le proprie lattine dicon una “cover”. Si tratta di una storia falsa. Per chi ha fretta Lalargamente condivisa il 20 novembre 2022 facendo intendere che sia collegabile alle restrizioni in. Lo scatto era stato pubblicato a giugno 2022, diversi mesi prima, in un luogo non precisato. La “cover” ...

