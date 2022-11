Meritocrazia Italia | su flat tax e pace fiscale ci si attende coraggio e determinazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “Le misure già introdotte dal decreto Aiuti quater non bastano. Occorre intervenire in maniera ancora più decisa per contrastare la crisi energetica, favorendo politiche di risparmio e contenimento dei consumi. Il Governo non dovrebbe arretrare rispetto ai propositi elettorali. È giunto il momento di dare fiducia ai cittadini (e non agli evasori) con misure che agevolino l’adempimento dei debiti verso lo Stato”. Lo afferma il Presidente diWalter Mauriello commentando la manovra di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri. “C’è chi non potrà mai pagare la somma richiesta, e ciò non riguarda solo i minimi importi. Gli imprenditori per pagare cartelle (quasi) raddoppiate nell’importo con sanzioni e interessi dovrebbero liquidare la propria attività o evitare di pagare i propri dipendenti. A questo punto – prosegue ...