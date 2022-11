(Di martedì 22 novembre 2022) - All'inzio della campgna elettoraleinvitò i suoi alleati a non fare promesse che non potevano essere mantenute. Ha mantenuto prudenza e disciplina. A suo merito , e del ministro dell'Economia,...

TGLA7

- All'inzio della campgna elettorale meloni invitò i suoi alleati a non fare promesse che non potevano essere mantenute. Ha mantenuto prudenza e disciplina. A suo merito , e del ministro dell'Economia,...Bollette Il governo conferma inl'azzeramento degli oneri di sistema. È anche confermato il ... che vinse The Voice nel 2014, cambia vita di AntonellaIl caso di Julia Elle, cosa succede ... Manovra, Rossi: 'Meloni è stata prudente, se fosse una scelta strategica sarebbe una rivoluzione' All'inzio della campgna elettorale meloni invitò i suoi alleati a non fare promesse che non potevano essere mantenute. Ha mantenuto prudenza e disciplina. A suo merito , e del ministro dell'Economia, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. Manovra in Cdm, Salvini: è chiusa, ci sono misure Lega. LIVE ...