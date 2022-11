Manovra | Meloni | opposizione sia seria e responsabile come noi' **

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Le misure contenute in manovra "crediamo possano essere migliorate dal Parlamento, speriamo in un atteggiamento serio edelle opposizioniquello dimostrato da noi". Così il premier Giorgiain conferenza stampa.

... Giorgia, "primo perché' abbiamo scritto questa legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa delle scelte politiche. La presentiamo in appena un mese, è una...( GOVERNO- TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ) Per Nettuno commissione straordinaria approfondimento, per pensioni via libera a Quota 103 provvisoria: cosa si sa Inoltre, il Consiglio dei ...Giorgia Meloni durante una conferenza stampa ha presentato la legge di Bilancio 2023: il video e cosa ha detto i merito alle tante novità inserite nella manovra. Conferenza stampa Giorgia Meloni, la ...Ma l’anno prossimo”.”Tutti dicono che ci sarà un rallentamento – ha sottolineato- fare previsioni è complicato, ma il rallentamento non consentirà di avere quelle risorse avute dall’altro governo. Po ...