Manovra | Meloni | ' norma su extraprofitti riscritta per superare imperfezioni'

Cambia anche la base imponibile: nellaappena approvata dal governosi prevede che il contributo straordinario su applicherà sugli utili e non più sull' imponibile Iva , come aveva ......ridotta dell'assegno (e perdita di potere di acquisto) per 3 milioni di pensionati Lain ... fino a maturazione dei requisiti', ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia. 'La scelta ...Sono 21 i miliardi di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese; ...Nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre, il Consiglio dei ministri guidato da Giorgia Meloni ha approvato il disegno di bilancio per il 2023, che ora dovrà essere presentato in Parlamento e ap ...