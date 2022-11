Lo spreco di energie e denaro della COP27

Leggi su fmag

(Di martedì 22 novembre 2022) Parlare di economia e di ambiente può sembrare per qualcuno un po’ come mischiare capre e cavoli. Invece la COP appena conclusasi, la numero 27, a Sharm El Sheikh ha dimostrato il legame stretto che esiste tra questi due temi. Cominciamo col dire che lanon ha dato alcuna risposta all’esigenza immediata di ridurre in maniera concreta le emissioni di CO2. La presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Abbiamo trattato alcuni sintomi, ma non abbiamo curato il paziente”. Il vicepresidenteCommissione europea, Frans Timmermans ha definito il documento finale “non sufficiente” nella lotta al cambiamento climatico, e la novità del fondo per i loss and damage “non è sufficiente per la mitigazione”. “Vi chiedo di riconoscere che tutti abbiamo mancato nell’azione per minimizzare le perdite e i ...