L’educazione per affrontare i rischi cyber L’intervento di Nunzia Ciardi Acn

(Di martedì 22 novembre 2022) La rivoluzione digitale, con tutto il suo portato di innovazioni e promesse, ha trasformato profondamente – e sta continuando a trasformare – le nostre società. Non è stata una rivoluzione tecnologica nemmeno una rivoluzione culturale, è stata una rivoluzione antropologica che ha cambiato il nostro rapporto con la realtà. Da un lato, ha messo a disposizione una moltitudine di servizi e possibilità inimmaginabili fino al secolo scorso e, quando parliamo di secolo scorso, parliamo di poco più di 20 anni fa; dall’altro, ha accresciuto esponenzialmente la complessità della sicurezza, ampliando lo spettro delo e aprendo la strada ad altrettante numerose minacce e forme di utilizzo “deviate” dei nuovi strumenti. La trasformazione di internet da luogo dove cercare informazioni a luogo non fisico dove “essere” presenti con il proprio nome, la propria identità, le ...

Altalex

... consulenze psicologiche e legali, corsi di... Sia'Osservatorio indifesa, uno strumentoascoltare la voce dei ragazzi ...Sono poi stati avviati anche progettisostenere e prevenire ... come nel caso di "Spes" a Torino con'Ufficio scolastico partner. mentre sono in aumento le scelte siparentale. Sono ... Educazione civica, educazione digitale per una maggior cybersecurity