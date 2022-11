GF Vip | Luciano Punzo si scusa con Antonino e ammette | “Lezione di vita”

(Di martedì 22 novembre 2022) Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, sono stati mandati in onda dei confessionali diche andavano pesantemente contro l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, accusandolo sostanzialmente di essere un burattinaio e uno stratega. Infatti,aveva avuto a inizio reality un flirt con Ginevra Lamborghini e poi, dopo la squalifica della sorella di Elettra, aveva virato le sue attenzioni su Sofia Giaele De Donà, facendo anche dei massaggi ed effusioni sotto le coperte, rimanendo comunque perplesso dalla donna per via del suo amore libero con il marito Bradford. E ora da quando Oriana Marzoli è entrata nella casa del GF Vip c'è stata subito complicità e sintonia tra i due, dentro e fuori le coperte, nonostante l'allontanamento dei giorni precedenti la puntata. Ma, dopo la puntata, il modello napoletano ha fatto dietrofront su ciò ...

Tensioni con Edoardo al Grande FratelloChe Daniele non stesse bene, i fan del Grande Fratellol'avevano intuito anche da alcuni discorsi chee Oriana hanno fatto durante la sua ...L'ex tronista di Uomini e Donne si è assentato dalla casa del Gfper diverse ore: a notarlo ... Ad anticipare quanto accaduto è statoPunzo , che parlando con i coinquilini si è lasciato ...Luciano, sentitosi in colpa, si è scusato per aver criticato ... Grande emozione al Grande Fratello Vip: la madre di George Ciupilan ringrazia Nikita Se Antonino Spinalbese non sembra essere troppo ...Grande Fratello Vip, il concorrente smaschera Luciano Punzo: "Ha detto una bugia" Nella puntata di ieri sera del reality show vip Alfonso Signorini ha ...