GF Vip Daniele Dal Moro è stato ricoverato con urgenza in ospedale ho avuto paura

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 22 novembre 2022)Daldopo una discussione con Donnamaria ha spiegato di non doversi arrabbiare per evitare di sentirsi di nuovo male.Dalconin. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato dopo la diretta di ieri sera di esseremale e di esseretrasportato in ambulanza