Francia-Australia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) La, l’e tutte le indicazioni per vederein tv, match della prima giornata del girone D del Mondiale di. Ad affrontarsi sono i campioni del mondo in carica, che però sono in emergenza infortuni dopo i vari ko, ultimo quello del Pallone d’Oro Benzema, contro gli sfavoritissimi canguri del Ct Graham Arnold. Il fischietto del match disarà il sudafricano Victor Gomes. Il fischio d’inizio diè fissato alle ore 20:00 italiane di martedì 22 novembre, con la partita che sarà visibile in tv e in chiaro su Rai 1 e su Rai 4K, oltre che insull’app gratuita di Raiplay. SEGUI LATESTUALE SportFace.