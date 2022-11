“Devo darvi una notizia” GF Vip 7 | Signorini si collega con la casa e fa l’annuncio inaspettato

(Di martedì 22 novembre 2022) Al GF Vip 7 novità sui concorrenti affetti dal Covid.ufficiale è stato fatto dal conduttore Alfonso, mentre era inmento con lae con coloro che sono stati infettati dal coronavirus. All’improvviso il padrone diha deciso di svelare qualcosa di molto importante, che è stato accolto dagli applausi di tutti. Un’attesa lunga e snervante, ma alla fine per alcuni di loro l’incubo è finalmente finito e potranno ben presto riabbracciare gli altri compagni di questa avventura televisiva. Il GF Vip 7 è stato travolto dal virus e sono stati diversi i concorrenti contagiati dal Covid. Intanto, prima di fornirvi maggiori informazioni in merito, a fare rumore in puntata è stata anche l’assenza di Ginevra Lamborghini: “Ciao ragazzi, sto guardando il Grande Fratello con voi. ...

Sky Sport

anche dire che provare un'accelerazione in questi mesi freddi, su un asfalto non ottimale e ... Perun'indicazione, caricando questa Taycan per un'oretta circa, più o meno il tempo di ...Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da ... De Ketelaere: “Felice della scelta Milan, devo migliorare”