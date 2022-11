De Laurentiis sfuria e se ne va dall’assemblea di Lega | abbandonano anche Juve e Inter!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 22 novembre 2022) Era prevista per oggi l’assemblea dia cui avrebbero dovuto partecipare tutte e venti le squadre di Serie A. Il Torino non si è presentato, le altre diciannove si, ma alcune di loro per poco tempo. Calcio e Finanza fa sapere che ben sette squadre hanno abbandonato l’assemblea ancor prima del suo effettivo inizio. In particolare, i dirigenti di Napoli, Roma,ntus, Inter, Milan, Fiorentina e Monza hanno lasciato la sede in seguito ad unata di Aurelio De. DeAgnelli Assemblea Il patron del Napoli ha mosso accuse contro tutto il sistema dellaSerie A. Alla base ci sarebbe in particolare la divisione del potere in, con Deche vorrebbe un consiglio più ampio con 8/9 club presenti rispetto ...