Cupra Born e - Boost | dati tecnici e prezzo dell' elettrica

QN Motori

La top di gamma dellasfrutta batteria da 77 kWh netti e sviluppa 231 Cv di potenza massima, scaricati a terra tramite l'asse posteriore. La coppia è di 310 Nm, mentre la velocità massima è limitata ...Sui colli nei pressi della Valpolicellae - Boos t ha esibito un dinamismo stuzzicante. Prona ad aumentare il passo, senza perdere il comfort acustico dell'auto elettrica. Una trazione ... Cupra Born e-Boost, prova della sportiva elettrica accessibile – QN Motori As I said in my last update, our Aurora Blue Cupra Born was handily subbed (for two weeks) by a Vapor Grey e-Boost model in V2 trim and a worthwhile comparison it proved too. In the case of both cars, ...But this month I’ve been endeavouring to try and use as much of the tech in my long-term Cupra Born as possible, whether for better or worse. I’ve already had this electric car for a good few months, ...