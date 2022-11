Che cos' è la Sindrome della Brava Bambina e | soprattutto | come uscirne?

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 novembre 2022) Essere sempre sorridenti, disponibili con tutti e gentili con tutti. Prodigarsi sempre per gli altri e ascoltarli, anche quando magari non si ha voglia. E quando si fa qualcosa per sé si prova senso di colpa e magari si è additati dagli altri“egoiste”. Sono le caratteristiche salienti di chi soffre, che non è legata al fatto di essere unapersona quanto alla necessità di avere sempre l’approvazione del mondo esterno, facendo anche cose che non aggradano, per scarsa autostima.però si può....