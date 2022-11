Usa | Suv contro vetrina Apple store | un morto

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Almeno una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, quando un Suv nero si è schiantato a tutta velocitàladi una Hingham, vicino Boston, nel Massachusetts. Lo riferisce la polizia locale, citata dalla Cnn. La persona al volante non è fra i feriti ed è al momento sotto la custodia della polizia. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso. L'articolo proviene da Italia Sera.

