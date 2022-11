Settore Giovanile | i risultati del weekend

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) 21 Novembre 2022 Con la formazione Primavera ferma per il turno di riposo sono gli Under 17 a guadagnarsi la copertina della settimana grazie al successo ottenuto in casa dello Spezia; è sicuramente questo il risultato più importante dell’ultimodi gare deldel Pisa Sporting Club: Campionato UNDER 17Spezia-Pisa 1-2 Campionato UNDER 16Pisa-Fiorentina 1-3 Campionato UNDER 15Pisa-Fiorentina 0-0 Campionato UNDER 14Empoli-Pisa 7-0 Campionato UNDER 13Pisa-Fiorentina 4-2 Campionato UNDER 13Fiorentina-Pisa 4-1 Campionato ESORDIENTI II ANNOSextum Bientina-Pisa 1-9 Campionato ESORDIENTI I ANNOPisa-Sextum Bientina 10-0 Campionato PULCINI II ANNOPisa-Casciana Terme 10-0 Campionato PULCINI II ANNOPisa Ovest-Pisa 0-2 Campionato PULCINI I ANNOFreccia Azzurra-Pisa 0-10 Campionato PULCINI I ANNOPisa-Zambra ...