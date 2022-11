Qatar 2022 | Al Bayt lo stadio firmato Webuild che combina eredità culturale e sostenibilità

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Una tenda nel deserto, capace di ospitare 60mila spettatori. È questa la grande visione dietro la costruzione delloAlin, che ieri ha ospitato la cerimonia inaugurale e la prima partita del mondiale trae Ecuador. Al, realizzato da, è un'opera destinata a diventare un modello per le tecniche di costruzione degli stadi in futuro, essendo una struttura in grado dire l'del paese, lama anche la tutela dell'ambiente. Lo, che sorge nella città di Al Khor, a 40 chilometri a Nord di Doha e a pochi chilometri dalla costa, è considerato uno dei più grandi progetti infrastrutturali dedicati allo ...

"Abbiamo chiesto ai capitani di non indossare la fascia". Tutte e sette le nazionali europee che prendono parte al Mondiale inrinunciano alla decisione di indossare la fascia antidiscriminazione ai Mondiali, dopo che la Fifa ha minacciato interventi disciplinari come cartellini gialli in caso fossero scesi in campo con ...AGI - Il capitano dlel'Inghilterra, Harry Kane, non indosserà la fascia arcobaleno 'OneLove' in solidarieta ' con i diritti Lgbtq dopo che la Fifa ha minacciato di ammonire i giocatori che violeranno ..."Domani indosserò al braccio la fascia 'One Love'. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista". Così il capitano dell'Olanda, Virgil Van Dijk, alla vigilia dell'esordio nel Mondiale, contro il Sen ...(Adnkronos) - La Bbc, con una decisione senza precedenti, non trasmette la cerimonia d'apertura dei Mondiali di Qatar 2022. La posizione dell'emittente britannica è illustrata da Gary Lineker, volto ...